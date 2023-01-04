Гретцки назвал общее Овечкина с Майком Босси и Бреттом Халлом

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин редко промахивается по воротам как ранее это делали Майк Босси и Бретт Халл.

«За время своей карьеры я видел двух самых плодовитых снайперов – Майка Босси и Бретта Халла. Один из моментов, который объединяет их с Овечкиным, – все они редко промахивались по воротам.

Если внимательно посмотреть на игру Алекса, Майка и Бретта, то можно увидеть, что все трое знают, как найти свободную зону для броска.

На площадке всегда есть открытый кусочек льда. Ты либо умеешь его находить, либо нет. Алекс умеет это делать, безусловно», — передает слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

Сегодня Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оформил дубль в ворота «Баффало». Россиянин в течение 10 минут дважды поразил ворота соперника. В первом случае в качестве ассистента ему выступил Евгений Кузнецов.

Эти шайбы стали 807-й и 808-й в НХЛ для россиянина. Он на данный момент занимает второе место по этому показателю. Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Их разделяет 86 шайб.

Ранее Уэйн Гретцки выразил уверенность, что Овечкин побьет его рекорд.