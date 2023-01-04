Нидерландский журналист о Промесе: пусть меняет гражданство и становится русским Антошкой

Журналист Gelderlander Лекс Ламмерс прокомментировал желание нидерландского футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса получить российское гражданство, передает Sport24.

Стоит отметить, что на родине игрока обвиняют в ряде преступлений: в покушении на убийство и торговле наркотиками.

«Если Промес и вернется в Нидерланды, то ему придется ответить перед правосудием за то, что он совершил. Так что пусть он сидит в России. Все в Голландии знают, что Квинси хочет получить российский паспорт.

Как его зовут в «Спартаке»? Тоха? Пусть играет в России, меняет гражданство и становится русским Антошкой», — заявил журналист.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне 2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром чемпионата на текущий момент вместе с Владимиром Сычевым.

Ранее сообщалось, что бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов заявил, что поддерживает решение нападающего красно‑белых Квинси Промеса получить российское гражданство.