Романцев рассказал, что для него было мерзким на ЧМ

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, почему он с другим настроением смотрел прошедший в 2022 году чемпионат мира в Катаре.

«Потому, что наша сборная не попала в финальную часть по решению мировых футбольных чиновников, принявшим его в угоду гнилым политикам. Но самое обидное, что им подыграли поляки, шведы и чехи, которые воспользовались лазейкой, чтобы уйти от честного спора с нами на поле.

Но всю эту мерзость перечеркнул роскошный финал, прошедший по сценарию самого крутого голливудского боевика. Аргентина и Франция показали тот футбол, за который его и считают величайшей игрой в мире», — передает слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России в марте 2022 года должна была сыграть стыковые матчи за право участия в финальной части чемпионата мира в Катаре, но была отстранена из-за того, что команды из разных стран по очереди стали отказываться от матча с национальной командой.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

Ранее сообщалось, что в РФС не смогли принять решение о переходе в Азию и отложили его до марта.