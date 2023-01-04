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Американский лыжник хотел бы участия россиян в международных турнирах: они мне нравятся

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Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский лыжник Бен Огден высказался за допуск россиян к международным турнирам.

«Я не знаю, когда россиян снова допустят к соревнованиям. Я не политик, но мне нравится, когда русские соревнуются, потому что они могут победить норвежцев и бьются изо всех сил, но я не слежу за политикой.

Наверное, хорошо, что они не смогли принять участие в этом сезоне, но я надеюсь, что они скоро вернутся, потому что они мне нравятся», — передает слова Огдена Dagbladet.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира 2021/22 и старт 2022/23.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее Вегард Ульванг высказался о сроках возвращения российских лыжников на международные соревнования.

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Зимние виды спорта
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