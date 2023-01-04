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Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам за стартовые 40 игр сезона среди игроков старше 36 лет

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Geoff Burke/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оформил дубль в ворота «Баффало».

Россиянин в течение 10 минут дважды поразил ворота соперника. В первом случае в качестве ассистента ему выступил Евгений Кузнецов. Однако, дубль 37-летнего нападающего не позволил «Кэпиталз» одержать победу. Российский форвард, несмотря на поражение, был признан второй звездой матча.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 28 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 40 матчах лиги. Таким образом, он обновил свой прошлогодний рекорд НХЛ по голам за первые 40 матчей сезона среди игроков старше 36 лет. В сезоне 2021/22 россиянин за первые 40 матчей 27 раз поразил ворота соперника.

Эти шайбы стали 807-й и 808-й в НХЛ для россиянина. Он на данный момент занимает второе место по этому показателю. Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сравнялся с Селянне по очкам среди европейцев в НХЛ и делит с ним 2-е место.

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Хоккей. НХЛ
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