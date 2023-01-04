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Акции владеющей UFC компании упали после драки Даны Уайта с женой

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John Locher/AP

Компания Endeavor, которая владеет контрольным пакетом акций Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), потеряла в стоимости своих акций 5% после драки главы промоушена Даны Уайта со своей женой в ночном клубе. Об этом сообщает Forbes.

Endeavor приобрела контрольный пакет акций UFC в 2016 году и заплатила порядка 4 млн долларов. После вчерашней новости о драке Даны Уайта с женой акции компании упали более чем на 5% – до 21,53 доллара. По данным Forbes, UFC приносит компании около 20% дохода – это около 1 млрд долларов.

Напомним, что вчера стало известно о драке Уайта с женой. Он устроил потасовку в ночном клубе со своей супругой в канун Нового года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Все началось с того, что Энн Уайт дала пощечину своему мужу, после чего он также ответил ей рукоприкладством. Это переросло в продолжающиеся удары, однако их быстро разняли.

Уайт знаком со своей женой с восьмого класса. В 1996 году пара сыграла свадьбу. Они воспитывают троих детей.

Ранее мать главы промоушена назвала его брак посмешищем, заявив, что он спит со всеми ринг-герлс.

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