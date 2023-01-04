Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игроки сборной Аргентины просят Месси не уходить из команды

close
100%
Martin Villar/Reuters

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макалистер рассказал, что игроки национальной команды озвучили капитану Лионелю Месси свою позицию касательно его ухода.

«Мы не хотим, чтобы Месси уходил из сборной. Он сказал, что это его последний чемпионат мира, но мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы он остался с нами. Он это уже знает. Посмотрим, что произойдет. Думаю, мы еще не до конца понимаем, чего добились, но в ближайшие пять-десять лет поймем», — передает слова Макалистера Sky Sports.

Макалистер вместе с Месси стал чемпионом мира 2022 года. Для 35-летнего капитана этот ЧМ стал последним в карьере. После окончания турнира он рассказал, что продолжит выступления за национальную команду.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2).

Сразу трое аргентинцев были признаны лучшими в своих категориях. Лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес, лучшим голкипером — Эмилиано Мартинес, а лучшим игроком — Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что известный блогер Майк Джамбс, набивший на лице татуировку с именем Месси, пожалел.

Все новости на тему:
ЧМ2022 - Футбол Катар
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть