Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Овечкин сравнялся с Селянне по очкам среди европейцев в НХЛ и делит с ним 2-е место

close
100%
Geoff Burke/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал Теему Селянне и разделил с ним 2-е место по очкам среди европейцев в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сейчас у обоих по 1457 очков.

Теперь у россиянина стало 1457 (808+649) очков в 1314 играх чемпионата. Большее количество баллов только у чешского нападающего Яромира Ягра. На его счету 1921 очко в 1733 играх (766+1155).

Сегодня Александр Овечкин в матче против «Баффало» оформил дубль. Россиянин в течение 10 минут дважды поразил ворота соперника. В первом случае в качестве ассистента ему выступил Евгений Кузнецов. Однако, дубль 37-летнего нападающего не позволил «Кэпиталз» одержать победу. Российский форвард, несмотря на поражение, был признан второй звездой матча.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 28 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 40 матчах лиги.

Матчем против «Баффало» россиянин продлил свою результативную серию до трех матчей. В последних трех играх он отправил шесть шайб в ворота соперника.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание до Гретцки до 86 шайб.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть