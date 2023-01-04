Овечкин сравнялся с Селянне по очкам среди европейцев в НХЛ и делит с ним 2-е место

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал Теему Селянне и разделил с ним 2-е место по очкам среди европейцев в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сейчас у обоих по 1457 очков.

Теперь у россиянина стало 1457 (808+649) очков в 1314 играх чемпионата. Большее количество баллов только у чешского нападающего Яромира Ягра. На его счету 1921 очко в 1733 играх (766+1155).

Сегодня Александр Овечкин в матче против «Баффало» оформил дубль. Россиянин в течение 10 минут дважды поразил ворота соперника. В первом случае в качестве ассистента ему выступил Евгений Кузнецов. Однако, дубль 37-летнего нападающего не позволил «Кэпиталз» одержать победу. Российский форвард, несмотря на поражение, был признан второй звездой матча.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 28 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 40 матчах лиги.

Матчем против «Баффало» россиянин продлил свою результативную серию до трех матчей. В последних трех играх он отправил шесть шайб в ворота соперника.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание до Гретцки до 86 шайб.