Овечкин сократил отставание до Гретцки до 86 шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оформил дубль в ворота «Баффало».

Россиянин в течение 10 минут дважды поразил ворота соперника. В первом случае в качестве ассистента ему выступил Евгений Кузнецов. Однако, дубль 37-летнего нападающего не позволил «Кэпиталз» одержать победу. Российский форвард, несмотря на поражение, был признан второй звездой матча.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 28 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 40 матчах лиги.

Таким образом, Александр Овечкин забросил свою 807-ю и 808-ю шайбу в НХЛ. Он на данный момент занимает второе место по этому показателю. 24 декабря россиянин в матче против «Виннипега» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги.

Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» несмотря на дубль Овечкина, не смог обыграть «Баффало».