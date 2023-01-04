Овечкин оформил дубль в игре с «Баффало» и стал второй звездой матча

Сегодня на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало».

«Кэпиталз» несколько раз по ходу матча пришлось отыгрываться. Они дважды пропустили в первом тайме, а в ответ смогли отправить лишь одну шайбу в ворота соперника.

В начале второго периода подопечные Питера Лавиолетта снова пропустили, но затем взялись за дело. Сразу три шайбы в течение десяти минут побывали в воротах голкипера «Баффало», две из которых отправил российский нападающий Александр Овечкин. В первом случае в качестве ассистента ему выступил Евгений Кузнецов. Через несколько минут игроки «Баффало» смогли сравнять счет (4:4) и перевести матч в овертайм, где и вырвали победу.

Овечкин за матч нанес 7 бросков в створ, применил 4 силовых приема и допустил 1 потерю. Россиянин был признан второй звездой матча.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 28 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 40 матчах лиги.

Матчем против «Баффало» россиянин продлил свою результативную серию до трех матчей. В последних трех играх он отправил шесть шайб в ворота соперника.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал НХЛ за реакцию на фото Овечкина с Путиным.