Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Овечкин оформил дубль в игре с «Баффало» и стал второй звездой матча

close
100%
Reuters

Сегодня на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало».

«Кэпиталз» несколько раз по ходу матча пришлось отыгрываться. Они дважды пропустили в первом тайме, а в ответ смогли отправить лишь одну шайбу в ворота соперника.

В начале второго периода подопечные Питера Лавиолетта снова пропустили, но затем взялись за дело. Сразу три шайбы в течение десяти минут побывали в воротах голкипера «Баффало», две из которых отправил российский нападающий Александр Овечкин. В первом случае в качестве ассистента ему выступил Евгений Кузнецов. Через несколько минут игроки «Баффало» смогли сравнять счет (4:4) и перевести матч в овертайм, где и вырвали победу.

Овечкин за матч нанес 7 бросков в створ, применил 4 силовых приема и допустил 1 потерю. Россиянин был признан второй звездой матча.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 28 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 40 матчах лиги.

Матчем против «Баффало» россиянин продлил свою результативную серию до трех матчей. В последних трех играх он отправил шесть шайб в ворота соперника.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал НХЛ за реакцию на фото Овечкина с Путиным.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть