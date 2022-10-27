Роднина назвала «неадекватным пожеланием» требование Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА

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РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о требовании Украины исключить Российский футбольный союз (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что 24 октября заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о договоренности с РФС об интеграции клубов с новых территорий в российский футбол.

«Они много чего требуют. Никакой реакции не неадекватные пожелания быть не может. Нас уже исключили практически изо всех видов спорта. Временно, надеюсь.

Будем вместе выходить из этой ситуации. А что еще делать? Наш спорт и так развивается. Нужно поддерживать спортсменов, проводить больше соревнований внутри страны. Есть много других стран, которые готовы с нами принимать участие. Катастрофы не будет», — приводит слова Родниной Sport24.

ФИФА и УЕФА ранее приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям в сезоне 2022/23. Сборная России также пропустит отборочный этап Евро-2024.

Ранее тренер Гаджи Гаджиев назвал команды, с которыми сборная России может сыграть товарищеский матч.

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