Экс-полузащитник «Зенита» Широков заявил, что Малком и Клаудиньо не нужны в сборной России

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном получении российского гражданства футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Мы все время говорим о большой стране, но при этом натурализуем иностранцев. Для чего тогда готовим своих, если берем готовых футболистов со стороны?

Если клуб натурализует Клаудиньо и Малкома, чтобы они не считались легионерами в чемпионате России, дай бог — это для клуба. Но в сборной они не нужны», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, 18 сентября стало известно, что Клаудиньо и Малком начали процесс получения российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021-го. Оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

В «Зените» подтвердили, что бразильцы изъявили желание стать россиянами.

Ранее экс-нападающий национальной команды Андрей Аршавин выступил против натурализации иностранных игроков в российском футболе.