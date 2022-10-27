«Реал» является единственным клубом из Испании, который сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» стал единственным клубом из Испании, который сыграет в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Напомним, «сливочные» после пяти туров занимают первое место в группе с «Лейпцигом», украинским «Шахтером» и шотландским «Селтиком».

Каталонская «Барселона», мадридский «Атлетико» и «Севилья» не поднимутся в своих группах выше третьего места.

25 октября «Реал» уступил «Лейпцигу» со счетом 1:3. В составе победителей голами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку, Тимо Вернер. У «сливочных» мячи забили Винисиус Жуниор и Родриго с пенальти.

Это первое поражение «Реала» на групповом этапе ЛЧ и в сезоне в целом. В чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти выиграли десять матчей и один раз сыграли вничью.

Ранее Лионель Месси стал самым возрастным футболистом (35 лет и 123 дня) в истории Лиги чемпионов, которому удавалось дважды забить и дважды ассистировать в одной матче.

Это произошло в матче между французским «ПСЖ» и «Маккаби» из Хайфы.