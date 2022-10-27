Боец UFC Орловский о поражении Емельяненко от Дацика: дури много

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский поделился мнением о поражении Александра Емельяненко в боксерском поединке против Вячеслава Дацика, передает РИА Новости.

«Если можно, пара слов в защиту Емельяненко. Это тяжелый вес, дури много. Удары прилетают не пойми откуда. Все тут может случиться. Это же не легковесы», — сказал Орловский.

Напомним, 25 сентября Емельяненко за 12 секунд проиграл Дацику. Их бой по правилам бокса стал главным поединком турнира промоушена Hardcore Boxing, прошедшего в Москве.

Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат президента Союза ММА Федора Емельяненко.

Ранее Дацик отправил Александра Емельяненко в нокдаун во время реванша-спарринга.