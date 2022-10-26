«Ювентус» выплатил Роналду 20 млн евро, которые не вошли в финансовую отчетность клуба

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Reuters

Футбольный клуб «Ювентус» заплатил своему бывшему форварду Криштиану Роналду € 20 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, эти средства не вошли в официальную финансовую отчетность команды. Сообщается, что руководство туринского клуба заключили с Роналду секретное соглашение, по которому он получил часть заработной платы тайно, не заплатив налоги.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год и провел за итальянский клуб 134 матча, в которых забил 101 мяч и сделал 22 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отказался раскрыть зарплату в туринском «Ювентусе» по требованию прокурора.

Напомним, в ноябре 2021 года появилась информация, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент клуба Павел Недвед, а также еще четыре человека находятся под следствием. Они подозреваются в создании ложной финансовой отчетности на сумму 50 млн евро.

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