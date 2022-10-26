В Мариуполе объявили о создании нового футбольного клуба

Президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко сообщил, что в Мариуполе будет создан новый футбольный клуб под названием «Олимпия». Его слова передает Донецкое агентство новостей.

«В Мариуполе создан футбольный клуб «Олимпия». Команда состоит из воспитанников мариупольского футбола. В плане возраста команда разношерстная. Все ребята профессионалы, с ними очень приятно играть», — сказал Давыденко.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил об интеграции клубов с новых территорий в российский футбол.

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Подобный вопрос поднимали и в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге. Министерство спорта планирует создать единую лигу для футбольных команд Крыма, ДНР и ЛНР.