Инсайдер: Кубок мира по хоккею могут перенести из-за нежелания стран играть с Россией

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Инсайдер Пьер Лебрюн высказался о перспективах проведения Кубка мира — 2024. По его слова, турнир могут перенести из-за вопроса участия сборной России. Слова инсайдера передает TSN.

«Все еще есть вопросы с IIHF, которые не были решены. Разговоры Билла Дэйли и Гэри Беттмэна на прошлой неделе связаны с одним вопросом: что делать с Россией? Другие страны не хотят, чтобы Россия участвовала в этом турнире из-за спецоперации. Это действительно сложный вопрос для НХЛ», — сказал Лебрюн.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на допуск к международным соревнованиям.

В мае россияне пропустили чемпионат мира в Финляндии, где победу одержали хозяева турнира.

Ранее олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) может отменить Кубок мира — 2024 из-за недовольства европейских федераций возможным участием на турнире сборной России.

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