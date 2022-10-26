Экс-футболист Широков заявил, что Марио Фернандес не годится в подметки Анюкову

Бывший футболист сборной России Роман Широков, говоря о натурализации иностранных игроков, заявил, что единственным получившим российский паспорт легионером, который хорошо проявил себя за национальную команду РФ, является Марио Фернандес. Его слова передает «РБ Спорт».

«Единственный натурализованный, который хорошо играл за сборную, — Марио Фернандес. Не согласен с тем, что он рвал на чемпионате мира 2018 года. Анюков в тысячу раз сильнее был в свое время. Почему про него никто не вспоминает? Марио Анюкову в подметки не годится», — заявил Широков.

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в этом сезоне стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Марио Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Клуб пошел навстречу старожилу команды и не стал препятствовать его отъезду.

Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио родится ребенок. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

Этим летом бразильский «Сантос» находился на продвинутой стадии переговоров с Фернандесом. Однако бывший игрок сборной России был не настроен приостанавливать контракт с российским клубом. Это привело к тому, что переговоры закончились.

Ранее бывший вратарь сборной Бразилии Сильвио Луис сообщил о намерении Фернандеса вернуться в ЦСКА.