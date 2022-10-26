Американские болельщики восхитились игроком «Каролины» Свечниковым

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Официальный сайт НХЛ

Американские болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» на форуме HFBoards отреагировали на выступление в текущем сезоне россиянина Андрея Свечникова.

Напомним, в матче против «Ванкувера», который прошел в ночь на 27 октября Свечников отметился заброшенной шайбой, а его команда победила со счетом 3:2.

«Андрей – это тираннозавр рекс. В этом году он очень голоден», — приводит слова пользователя MadeUpName Inoprosport.

«Свечников движется по графику 95 шайб за сезон. Думаю, ему вполне по силам сохранить такой темп», — заявил Gocanes0506.

«На финише первенства у Свеча будет много, очень много голов», — отметил Unsastainable.

Ранее Александр Кожевников поделился мнением о том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по числу победных голов.

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