Американские болельщики восхитились игроком «Каролины» Свечниковым

Американские болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» на форуме HFBoards отреагировали на выступление в текущем сезоне россиянина Андрея Свечникова.

Напомним, в матче против «Ванкувера», который прошел в ночь на 27 октября Свечников отметился заброшенной шайбой, а его команда победила со счетом 3:2.

«Андрей – это тираннозавр рекс. В этом году он очень голоден», — приводит слова пользователя MadeUpName Inoprosport.

«Свечников движется по графику 95 шайб за сезон. Думаю, ему вполне по силам сохранить такой темп», — заявил Gocanes0506.

«На финише первенства у Свеча будет много, очень много голов», — отметил Unsastainable.

Ранее Александр Кожевников поделился мнением о том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по числу победных голов.