Комментатор Орлов призвал Чалова уехать в Италию из-за чувства собственного достоинства

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий ЦСКА Федор Чалов должен принять предложение из Италии, если таковое поступит. Слова Олова передает Sport24.

«Если будет предложение из Италии, почему бы не уехать. Здесь опять вопрос чувства собственного достоинства. Посмотрите, какое оно у бразильцев в «Зените». Нашим игрокам нужно поучиться у них раскрепощенности и свободе на футбольном поле», — сказал Орлов.

В текущем сезоне 24-летний игрок забил 11 мячей и сделал две результативные передачи в 16 матчах за армейский клуб во всех турнирах. У Чалова есть опыт игры за рубежом: во второй половине прошлого сезона он на правах аренды выступал за швейцарский «Базель». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 7,5 млн евро.

Ранее журналист Tuttosport Массимо Франки заявил, что клубы Серии А не станут подписывать игроков ЦСКА Федора Чалова и Игоря Дивеева после того, как другой российский футболист Александр Кокорин, ныне выступающий за кипрский «Арис», неудачно показал себя в «Фиорентине».