Журналист Tuttosport заявил, что в Италии будут с опаской относиться к игрокам из РФ после провала Кокорина

Журналист Tuttosport Массимо Франки считает, что клубы Серии А не станут подписывать игроков ЦСКА Федора Чалова и Игоря Дивеева после того, как другой российский футболист Александр Кокорин, ныне выступающий за кипрский «Арис», неудачно показал себя в «Фиорентине». Слова журналиста передает Legalbet.

«В Италии интересуются Чаловым и Дивеевым? Думаю, это только слухи, обычные разговоры около трансферного рынка. Наверное, итальянские клубы будут с опаской относиться к игрокам из России после провала Кокорина. Думаю, российские игроки не соответствуют уровню Серии А», — сказал Франки.

«Арис» взял в аренду 31-летнего россиянина у «Фиорентины» до конца нынешнего сезона. Ранее Кокорин не попал в состав итальянского клуба для участия в предсезонных сборах в Австрии и Испании. Позже его не включили в заявку на сезон Серии А.

В «Фиорентину» Кокорин перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее итальянский журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини оценил перспективы Александра Кокорина.