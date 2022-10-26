Игрок «Колорадо» Макар о Георгиеве: он будто с другой планеты

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NHL

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кейл Макар высказался о вратаре команды Александре Георгиеве, передает сайт лиги.

«Мы знаем его как отличного вратаря. Сегодня вечером он был как будто с совершенно другой планеты. Надеюсь, он сможет продолжать и дальше делать это для нас», — сказал Макар.

Напомним, в ночь на 26 октября «Колорадо» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время закончилось со счетом 2:2. «Колорадо» вырвал победу в серии буллитов. В прошлом сезоне «Рейнджерс» обменял Георгиева в «Колорадо».

Ранее журналист The Hockey Writers Кайл Гайп заявил, что нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина уже можно считать лучшим снайпером всех времен в Национальной хоккейной лиге.

В регулярном чемпионате прошлого сезона 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

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