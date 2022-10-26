Фанаты «Колорадо» восхитились игрой вратаря клуба Георгиева

Фанаты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» восхитились в соцсетях игрой вратаря клуба Александра Георгиева.

Напомним, в ночь на 26 октября «Колорадо» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время закончилось со счетом 2:2. «Колорадо» вырвал победу в серии буллитов.

«Как же я сейчас радуюсь за Георгиева: это была его победа во всех смыслах этого слова», — приводит слова пользователя под ником Avsinseider Inoprosport.

«Посмотрел игру целиком и хочу сказать, что этот матч для «Эвеланш» выиграл именно Георгиев», — отметил CoyotesAvs12.

«Георгиев приведет нас ко второму подряд Кубку Стэнли», — считает Carmulo.

Ранее российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин эмоционально описал свою допущенную ошибку в матче против «Колорадо Эвеланш».