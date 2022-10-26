Мостовой принизил заслуги игроков «Спартака», многократно становившихся чемпионами в 90-х

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой заявил, что не понимает бывших игроков красно-белых, которые хвастаются многочисленными чемпионствами, завоеванными в 90-х.

«Сравнивать 90‑е с нынешним временем нельзя. Тогда было совершенно другое — страна развалилась, не было ни футбола, ничего. «Спартак» просто собрал всех лучших футболистов и играл с закрытыми глазами.

Я не понимаю, когда люди хвастаются — я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что московский «Спартак» становился чемпионом с 1992 по 1994, а также с 1996 по 2001 годы. Лишь спустя 16 лет красно-белые оформили еще одно чемпионство. На данный момент оно является последним.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. В прошлом туре москвичи разгромили «Химки» со счетом 5:0.

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