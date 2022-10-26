Боец UFC Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев

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Mario Anzuoni/Reuters

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конон Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев, передает MMA News.

Отмечается, что спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Макгрегор не проходил тестирования в 2022 году.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор после поражения россиянина Петра Яна от американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби опубликовал язвительный пост в социальных сетях.

Бой прошел в легчайшем весе и продлился все три раунда по пять минут. Ян уступил американцу раздельным решением судей.

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