Тутберидзе прекратила сотрудничество с врачом, которого обвиняли в допинге Валиевой

Журналист Владислав Жуков в своем Telegram-канале сообщил о прекращении сотрудничества между тренером Этери Тутберидзе и врачом Филиппом Шветским, которого многие связывали с допинг-скандалом Камилы Валиевой.

«Причиной стали расхождения в вопросах профессиональной компетенции. И Филипп, и Этери Георгиевна думали прекратить сотрудничество еще до отлета в Пекин, так что это давняя история. Расстались хорошо, по обоюдному согласию сторон. Это никак не связано с именем Камилы Валиевой», — приводит слова источника журналист.

Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

В новом сезоне тренеры группы Этери Тутберидзе положили допинговый скандал в основу новой программы фигуристки.

Ранее Александр Энберт высказался о допинг-скандале Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.