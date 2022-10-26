Первый гол Кучерова в сезоне не спас «Тампу» от четвертого поражения

Сегодня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

«Тампа» пропустила уже на восьмой минуте матча, но смогла отыграться в первом периоде. Во втором периоде хозяева смогли реализовать большинством, а затем отправили и третью шайбу в ворота Андрея Василевского.

В третьем периоде «Кингз» сделали счет неприличным, однако, в самой концовке встречи нападающий «Тампы» Никита Кучеров смог сократить отставание до двух шайб.

Стоит отметить, что эта шайба стала первой для российского нападающего в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров принял участи в семи матчах своей команды и помимо сегодняшнего гола на его счету восемь результативных передач.

В прошлом сезоне Кучеров в 47 матчах регулярки оформил 25+44, став лишь третьим по этому показателю в своей команде. В розыгрыше плей-офф российский нападающий стал лучшим в «Тампе» (8+19), однако, это не помогло его команде завоевать третий Кубок Стэнли подряд.

Ранее сообщалось, что нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вышел в лидеры в гонке снайперов и бомбардиров НХЛ.