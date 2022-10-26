Нападающий «Колорадо» Ничушкин вышел в лидеры в гонке снайперов и бомбардиров НХЛ

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John Locher/AP

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вышел в лидеры одновременно и гонки бомбардиров, и гонки снайперов в лиге.

Сегодня российский нападающий забросил шайбу в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Его команда одержала победу в серии буллитов (3:2).

Таким образом, для Ничушкина эта шайба стала 7-й в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Теперь он делит первое место в снайперской гонке с еще одним россиянином – нападающим «Каролины» Андреем Свечниковым, и игроком «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом.

В гонке бомбардиров Ничушкин также вышел на лидирующие позиции. Первую строчку он теперь делит с Давидом Пастрняком («Бостон»), Йеспером Браттом («Нью-Джерси») и Артемием Панариным («Нью-Йорк Рейнджерс»). У всех по 12 набранных очков по системе гол + пас.

Напомним, что в прошлом сезоне самым результативным среди россиян в регулярном чемпионате НХЛ стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В 81 матче он набрал 108 очков (47+61). Это позволило ему занять пятое место среди лучших бомбардиров лиги. Лидером по этому показателю стал Коннор Макдэвид.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал Валерия Ничушкина элитным игроком НХЛ.

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