Роналду вернулся к тренировкам с основой «Манчестер Юнайтед» после отстранения

Португальский форвард Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед» после отстранения. Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Нападающий провел тренировочное занятие вместе с одноклубниками в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против молдавского «Шерифа», который состоится в Манчестере 27 октября.

Ранее сообщалось, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг допустит Криштиану Роналду к тренировкам с основной командой, если тот согласится на роль запасного, а также принесет извинение за свое поведение.

Напомним, Роналду отстранили от тренировок с основой из-за того, что он покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Он не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

Он также не попал в заявку «Юнайтед» на матч с лондонским «Челси» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.