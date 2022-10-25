Тарасова назвала Милохина дурным после его ухода из «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала блогера Даню Милохина за внезапный уход из шоу «Ледниковый период».

«Нельзя бросать на полпути. Нас учили, что бегать нужно до конца. Прежде всего, на тебя завязан человек. Не простой человек, а Женя Медведева. Я расстроилась из-за Жени. У нас так не делают… У них, видимо, так поступают. И он нам это показал.

Человек, с которым все были очень приветливы, оказался совершенно другим и дурным. Мужики так не поступают», — передает слова Тарасовой «Чемпионат».

На шоу Милохин выступал с Евгенией Медведевой. Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Позже выяснилось, что чемпионка мира также покинула проект.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако блогер эти слухи развеял.

Ранее Дмитрий Губерниев предложил сделать Евгению Медведеву ведущей «Ледникового периода».