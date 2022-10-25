Авербух рассказал, как Милохин вел себя накануне ухода из «Ледникового периода»

Российский фигурист, продюсер и хореограф шоу «Ледниковый период» Илья Авербух отметил, что накануне своего ухода из шоу Даня Милохин провел тренировку в хорошем настроении, поэтому его решение стало шоком.

«После вечерней тренировки, которую мы провели в очень хорошем настроении, для Дани были сделаны все номера. Утром мы узнали, что после тренировки он, видимо, отправился в аэропорт и улетел. Сложно давать комментарии, потому что, наверное, для меня и для Жени это является определенным шоком. Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнера присутствовала всегда», — передает слова Авербуха РБК.

На шоу Милохин выступал с Евгенией Медведевой. Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако блогер эти слухи развеял.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин отписался от Евгении Медведевой в соцсетях.