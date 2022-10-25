Фан-клуб Медведевой заявил, что фигуристка покидает «Ледниковый период» из-за ухода Милохина

Team Moonbear, фан-клуб российской фигуристки Евгении Медведевой, сообщил в соцсетях, что спортсменка покидает «Ледниковый период» из-за ухода Дани Милохина из проекта.

«Участие Жени в «Ледниковом периоде» подошло к концу из-за того, что Даня Милохин устал и ушел с проекта», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако блогер развеял слухи о романе.

Ранее известный российский фигурист и тренер Александр Жулин заявил, что не было никаких предпосылок к уходу блогера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период».

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