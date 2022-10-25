Роднина о «Ледниковом периоде»: как такое можно смотреть?

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина задалась вопросом, как можно смотреть проект «Ледниковый период».

«Ледниковый период»? Как такое можно смотреть? Я не слежу за этим проектом вообще», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

«Ледниковый период» впервые вышел на телевизионных экранах в 2007 году. В программе принимают участие звёзды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Ведущими первого сезона были актер Марат Башаров и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Председателем жюри является заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова.

В прошлом сезоне победителями стали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. В качестве ведущей дебютировала Алина Загитова.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее сообщалось, что выступавший с Евгенией Медведевой блогер Даня Милохин покидает «Ледниковый период».

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