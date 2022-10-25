О'Мэлли ответил хейтерам после спорной победы над Петром Яном

Американский боец Шон О'Мэлли в видео на своем YouTube-канале ответил фанатам, которые негативно высказывались в его адрес после спорной победы на турнире UFC-280 над россиянином Петром Яном.

«Раздельное судейское решение – не моя вина. Говорите о моем проигрыше рефери, судьям, Дэйне Уайту, но не надо об этом говорить мне. Держите мнение при себе, потому что оно расходится с тем, что написано у меня в рекорде. Сейчас я вообще не собираюсь думать об этом. В планах немного отдохнуть и оттянуться», — отметил О'Мэлли.

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках. По состоянию на 22 октября 2022 года занимает 11 строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении. В рейтинге UFC в легком весе россиянин занимает 2-е место.

Ранее боец UFC Никита Крылов заявил, что был в шоке от решения судей отдать победу О.