Стало известно о реакции игроков «МЮ» на отстранение Роналду

Игроки «Манчестер Юнайтед» были впечатлены решением главного тренера Эрика тен Хага отстранить от тренировок с основной командой португальского полузащитника Криштиану Роналду. Об этом сообщает Manchester Evening News.

В раздевалке «МЮ» положительно восприняли это жесткое решение наставника. Игроки английского клуба были впечатлены тем, как тренер авторитетно, но при этом деликатно справился с возникшей ситуацией. Тен Хаг ждет возвращения португальца в команду. Его решительные действия также были одобрены клубом.

Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

После этого португалец был отстранен от тренировок с основной командой. Он также не попал в заявку «МЮ» на вчерашний матч с «Челси» в рамках чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.

Следующую игру манкунианцы проведут в Лиге Европы 27 октября против «Шерифа».

Ранее стали известны условия возвращения Роналду в состав «Манчестер Юнайтед».