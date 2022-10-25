Кожевников заявил, что Овечкину по силам обойти Хоу и в списке лучших снайперов НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по числу победных голов, обойдя легендарного хоккеиста Горди Хоу.

Форвард отличился в прошедшей игре регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Девилз» и с 122 заброшенными шайбами обошел Хоу (121) в рейтинге.

«Он должен забивать победные голы, это его обязанность. Поздравляю его с этим достижением. Пусть продолжает в том же духе. В этом сезоне должен обойти Горди Хоу и в списке лучших снайперов. Ему это по силу», — передает слова Кожевникова «Спорт-Экспресс».

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Девилз» со счетом 6:3. Благодаря голу, забитому в этом матче, Овечкин вышел на чистое второе место по количеству победных шайб. Рекордсменом по этому показателю является Яромир Ягр (135).

Этот гол стал 783-м в карьере Овечкина в НХЛ. Он сократил отставание от идущего на втором месте в гонке лучших снайперов в истории лиги Горди Хоу до 18 шайб. Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайбы.

После семи проведенных встреч «Вашингтон» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе восемь очков. «Нью-Джерси» находится на 14-м месте в той же конференции, набрав шесть баллов.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал тот факт, что российский нападающий Александр Овечкин превзошел достижение легендарного Горди Хоу по количеству победных голов, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Девилз».