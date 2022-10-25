В Госдуме отреагировали на требование Украины исключить РФС из УЕФА и ФИФА

Депутат Государственной думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала требование главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко исключить Российский футбольный союз (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

«В этой ситуации украинцы будут требовать исключать россиян из всех спортивных федераций на всех конференциях, где это будет возможно. Началось с футбола, скорее всего, так будет и дальше с другими видами спорта. Исключат ли нас? Это вопрос к международной федерации, насколько она хочет быть независимой.

Сегодня Украина потребовала, завтра какая-нибудь другая страна потребует. Конфликтов же много. И если разрешить одной стране исключать Россию, то что можно говорить про другие конфликты, где одни страны начнут требовать исключить другие? Они просто откроют ящик Пандоры. Если главы федерации хотят придерживаться того, что спорт вне политики, они не должны исключать Россию», — заявила Журова «Спорт-Экспрессу».

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в социальных сетях поделился мнением о возможной интеграции команд из Крыма в систему российского футбола.

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно, мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», — написал Павелко.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что футбольные клубы Крыма и Севастополя смогут принять участие в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона 2023–2024 годов.

Ранее экс‑футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов поддержал решение об интеграции клубов из Крыма и областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, в систему российских футбольных соревнований.