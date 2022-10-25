Радимов поддержал интеграцию клубов из Крыма в систему российского футбола

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс‑футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов поддержал решение об интеграции клубов из Крыма и областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, в систему российских футбольных соревнований.

«Конечно, они должны участвовать в соревнованиях под эгидой Российской Федерации. Потому что не только профессиональные клубы, но и количество мальчишек, которые там живут, нуждаются в занятиях спортом. И если это наши территории и мы считаем это Российской Федерацией, то, конечно, надо включать. И они должны участвовать как в детско‑юношеских соревнованиях, так и во взрослых.

Что касается интеграции команд из Крыма и других республик, здесь двух мнений быть не может. Правильным решением будет принять их в российскую систему соревнований. Другое дело, что со стороны ФИФА, УЕФА… Такая ситуация сейчас в мире, что многие страны будут против нас. Это очевидно. Но и не принимать эти команды, мне кажется, неправильно», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сообщил об интеграции клубов с новых территорий в российский футбол.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — сказал Чернышенко.

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Подобный вопрос поднимали и в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге. Министерство спорта планирует создать единую лигу для футбольных команд Крыма, ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что футбольные клубы Крыма и Севастополя смогут принять участие в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона 2023-2024 годов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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