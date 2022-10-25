Тренер Непомнящий признался, что у него пропал интерес к Дзюбе после перехода в «Адану»

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РИА Новости

Бывший главный тренер ЦСКА, «Томи», «Балтики» и ряда зарубежных команд Валерий Непомнящий поделился мнением о ситуации нападающего Артема Дзюбы, который не отличается высокой результативностью и не получает больного количества игрового времени в турецкой «Адане Демирспор». Его слова передает «Матч ТВ».

«После того как Дзюба перестал быть востребованным на родине и уехал в Турцию, для меня интерес пропал. Я считаю, что он игрок уровня чемпионата Турции, но в чем причина его неудач — не могу понять», — заявил Непомнящий.

23 октября тренерский штаб «Аданы Демирспор» не включил Дзюбу в заявку на матч 11-го тура чемпионата Тарции с «Коньяспором» (1:1), что произошло впервые в сезоне.

«Адана Демирспор» после 11 туров набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «Фенербахче» составляет один балл.

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента признался, что клуб не исключает возможности переговоров по переходу российских нападающих Федора Чалова из ЦСКА и Артема Дзюбы.

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