«Спартак» вышел на чистое второе место по итогам 14-го тура РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Завершился 14-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Лидером по-прежнему является «Зенит» из Санкт-Петербурга, которому удалось набрать 36 очков. Подопечные Сергея Семака в последнем матче разгромили футбольный клуб «Сочи» со счетом 7:0.

На второй позиции располагается московский «Спартак», обыгравший в 14-м туре чемпионата России подмосковные «Химки» со счетом 5:0. Красно-белые записали в свой актив 29 баллов. Тройку лучших замыкает набравший 26 очков ЦСКА, обходящий по дополнительным показателям имеющий такое же количество баллов «Ростов» (четвертое место). Пятое место занимает «Краснодар», в активе которого 24 очка.

Замыкает таблицу РПЛ «Торпедо», которому удалось добыть лишь шесть очков. На 15-м, предпоследнем месте, располагаются подмосковные «Химки», набравшие девять баллов. В зоне стыковых матчей находятся «Факел» и «Локомотив», набравшие по 12 очков.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал двух конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

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