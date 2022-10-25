Избитая футболистом Гогричиани девушка забрала заявление из полиции

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Фитнес-модель Кристина Куддус, подруга нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала, что забрала из полиции заявление на форварда. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я забрала заявление. Я спасла его, наверное, потому что я не «зверь». Когда человек, с которым я была в отношениях длительное время и который был мне дорог, говорит такие страшные вещи и умоляет меня... На меня это сильно повлияло психологически», — сказала Куддус.

Куддус ранее рассказала, что Гогричиани неоднократно ее избивал. По словам девушки, последний раз он нанес ей травмы 2 октября. Она заявила, что футболист сломал ей нос, душил, бил ногами по разным частям тела, в том числе и по бедру, на котором теперь находится большая гематома.

Куддус подала на игрока заявление в полицию. «Балтика» проводит внутреннее расследование произошедшего и отстранила футболиста от тренировок с командой.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что считает провокатором Кристину Куддус.

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