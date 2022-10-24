В «Венеции» сообщили, что изучат возможность подписания Дзюбы и Чалова

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента признался, что клуб не исключает возможности переговоров по переходу российских нападающих Федора Чалова из ЦСКА и Артема Дзюбы, выступающего за «Адана Демирспор».

«Конкретного интереса к Чалову со стороны «Венеции» не было. Но Дзюба и Федор действительно нам нравятся. Хотим ли мы их подписать? Постараемся выяснить, возможно ли это», — цитирует Менту Sport24.

24-летний Чалов в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 16-ти матчах, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи. 34-летний Дзюба в пяти встречах за «Адану Демирспор» отметился одним голом.

«Венеция» после 10-ти туров занимает 17-е место в турнирной таблице Серии В. За итальянскую команду уже выступает один футболист сборной России — полузащитник Денис Черышев.

Ранее журналист Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис рассказал, что за футболистом московского «Динамо» Арсеном Захаряном следят топ-клубы Серии А.

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