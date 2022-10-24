Клуб Серии В интересуется форвардом сборной России

«Венеция» интересуется нападающим ЦСКА Чаловым

close
100%
Официальный сайт РФС

Главный скаут клуба Серии В «Венеция» Александр Мента рассказал об интересе к нападающему ЦСКА и сборной России Федору Чалову.

«Да, Чалов нам интересен. Мы будем пытаться его подписать», — приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний игрок забил 11 мячей и сделал две результативные передачи в 16 матчах за армейский клуб во всех турнирах. У Чалова есть опыт игры за рубежом: во второй половине прошлого сезона он на правах аренды выступал за швейцарский «Базель». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 7,5 миллиона евро.

«Венеция» после 10-ти туров занимает 17-е место в турнирной таблице Серии В. За итальянскую команду уже выступает один футболист сборной России — полузащитник Денис Черышев.

Ранее бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении форварда «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в текущем сезоне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть