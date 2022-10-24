Клуб Серии В интересуется форвардом сборной России

Главный скаут клуба Серии В «Венеция» Александр Мента рассказал об интересе к нападающему ЦСКА и сборной России Федору Чалову.

«Да, Чалов нам интересен. Мы будем пытаться его подписать», — приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний игрок забил 11 мячей и сделал две результативные передачи в 16 матчах за армейский клуб во всех турнирах. У Чалова есть опыт игры за рубежом: во второй половине прошлого сезона он на правах аренды выступал за швейцарский «Базель». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 7,5 миллиона евро.

«Венеция» после 10-ти туров занимает 17-е место в турнирной таблице Серии В. За итальянскую команду уже выступает один футболист сборной России — полузащитник Денис Черышев.

Ранее бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении форварда «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в текущем сезоне.