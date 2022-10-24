Экс-тренер ЦСКА оценил вероятность ухода Абаскаля в европейский топ-клуб

Тарханов заявил, что Абаскаль уйдет в европейский топ-клуб в случае поступления предложения

close
100%
Marc Schumacher/Global Look Press

Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о возможном уходае Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака» в случае поступления предложения из европейского клуб.

«Он уедет, если ему поступит хорошее предложение из серьезного европейского клуба. Но мне кажется, вряд ли такое приглашение из топ-команды появится уже сейчас. На данный момент, скорее им могут заинтересоваться середняки. А в этом случае Гильермо не захочет уходить из московского клуба.

В «Спартаке» у него хорошие условия, команда показывает интересный футбол и он всем доволен», – цитирует специалиста Vprognoze.ru.

Испанский специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле».

После 14-ти туров «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 30 октября красно-белые на своем поле встретятся со столичным «Торпедо».

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что Гильермо Абаскаль может возглавить «Барселону» или сборную Испании.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть