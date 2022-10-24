Журналист рассказал, за что игроки и персонал «Ференцвароша» уважают Черчесова

Журналист венгерского издания Nemzeti Sport Бенс Борбола поделился впечатлениями от главного тренера будапештского «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«В России Черчесов говорит, что является полевым командиром, однако в Венгрии такого от него не слышали. Он тот специалист, который максимально любит прямоту. Вот как сказал, так всем и надо сделать. Именно за это Черчесова уважают футболисты и персонал.

Есть слова, которые ему не нравятся. Слова «проблема» и «товарищеский матч» у него под запретом. Но еще больше Черчесов ненавидит длинные вопросы журналистов. Такое бывает редко, Саламович чаще дружелюбен», — приводит слова журналиста Sport24.

Российский специалист возглавил «Ференцварош» в конце декабря 2021 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны.

В текущем сезоне после 10 туров «Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Также клуб в этом сезоне успешно выступает в Лиге Европы. После четырех туров подопечные Черчесова захватили лидерство в группе, где играет французский «Монако», турецкий «Трабзонспор» и сербская «Црвена Звезда». 27 октября венгры сыграют с «Монако».

Ранее Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» в 1/16 финала Кубка Венгрии.