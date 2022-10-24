Российский вратарь боснийского клуба рассказал об отношении к себе после начала СВО на Украине

Российский голкипер Илья Гучмазов, выступающий сейчас в боснийской команде «Подринье» из второй по уровню лиги страны, рассказал об отношении к себе в клубе после начала событий на Украине.

«Как на меня повлияли все эти события? В команде — никак. Просто у некоторых появились новые поводы для шуток и подколок.

Каких? В одном из клубов, где я был, тренер вратарей постоянно меня спрашивал: «Когда мы с тобой поедем в Киев?» Но на самом деле он хорошо относится к России.

И в команде ко мне никак не поменялось отношение. Даже те люди, с которыми я недавно познакомился — уже летом, совершенно нормально со мной общаются, — приводит слова 21-летнего спортсмена «Матч ТВ».

Клуб Гучмазова занимает 13‑е место в первой лиге Боснии. С 14 лет россиянин занимался в каталонских клубах, с 18 до 20 выступал в белградской «Црвене Звезде», после чего переехал в Боснию.

Ранее Илья Гучмазов рассказал о сложных условиях для игры в Боснии.