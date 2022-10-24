Губерниев о Дзюбе: мы хотим видеть его возбужденного

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев эмоционально прокомментировал последние неудачи Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

«Пациент скорее жив, чем мертв. Я бы не ставил крест на Дзюбе в Турции. Но в любом случае Артем что-то поник. Мы хотим видеть Дзюбу возбужденного! Каким мы его видели. И мы радовались этому приятному возбуждению. Пускай у Артема будет здоровая футбольная эрекция», — передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор», которая выступает в турецкой Суперлиге. В матче третьего тура против «Фенербахче» россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен. Примечательно, что дебютировал за «Адану Демирспор» нападающий в день своего рождения и отметился забитым мячом.

Всего в этом сезоне россиянин сыграл четыре матча, ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Его команда идет на втором месте в чемпионате.

До этого Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.

Ранее Вяячеслав Колосков сообщил, что поставил крест на Дзюбе.

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