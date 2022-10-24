Гендир «Шахтера» призвал ФИФА заменить Иран на Украину на ЧМ--2022

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FIFA

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в своих социальных сетях обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой допустить на чемпионат мира Украину вместо Ирана.

«Украина должна быть на чемпионате мира. Ирану там не место! В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут обстреливать иранские дроны и иранские ракеты.

Футбольный клуб «Шахтер» призывает ФИФА и все международное сообщество добиться немедленного запрета выступления на чемпионате мира сборной Ирана. Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в мундиале», — написал Палкин.

Напомним, что сборная Украины не смогла пробиться в финальную часть турнира, уступив во втором стыковом матче Уэльсу 0:1.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Ирана сыграет в группе с Англией, США и Уэльсом. Россия не примет участие в турнире из-за отстранения.

Ранее сообщалось, что ряд иранских футболистов потребовал от ФИФА отстранения своей сборной от чемпионата мира.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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