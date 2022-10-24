«Не хочу обсуждать»: глава ФЛГР Вяльбе отказалась говорить о чемпионке Игр Степановой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась обсуждать олимпийскую чемпионку — 2022 в женской эстафете Веронику Степанову, передает Sport24.

«Не хочу даже обсуждать это. Вот как не хочу говорить про Губерниева, так и про Веронику Степанову. Про этих двух людей ничего ни в каких интервью комментировать не буду. С удовольствием поговорю про других наших спортсменов. Тем более у нас очень много достойных ребят и девчат», — заявила Вяльбе.

Степанова — олимпийская чемпионка — 2022 в женской эстафете. Она бежала четвертый, заключительный этап, и пришла первой, не оставив шанса своим соперницам. Она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок (на момент старта Степановой был 21 год). Вместе со сборной России она также завоевала золото эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, где также бежала заключительный этап.

Ранее сообщалось, что Вяльбе ответила на вопрос, удивилась ли она продлению отстранения российских лыжников от международных турниров.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23. Теперь отечественные лыжники сосредоточатся на внутренних турнирах.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.