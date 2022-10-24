Жена Петра Яна о результате боя с О'Мэлли: для них давно цифры важнее всех моральных принципов

Юлия Ян, жена бойца Петра Яна, в своих социальных сетях раскритиковала результат боя своего мужа против американца Шона О'Мэлли на турнире UFC-280 в Абу-Даби.

«Знаю, вчера была гребанная ночь в твоей профессиональной карьере, и те люди, которые стоят за этим, для них давно цифры важнее всех моральных принципов. Я уверена, что ты 100% выиграл этот бой! Как и многие профессиональные эксперты, и тысячи людей! Ты лучший и мы тобой гордимся. Спасибо всем за слова поддержки», — написала жена бойца.

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее Сергей Харитонов раскритиковал Петра Яна за его поведение и призвал его спуститься на землю.